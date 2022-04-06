В Минобороны РФ сообщили об уничтожении топливной базы в Чугуеве

21:00
Фото: пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил об уничтожении высокоточными ракетами топливной базы у населенного пункта Чугуев.
По его словам, с этой базы осуществлялись поставки горючего для техники украинских войск.
"Кроме того, на железнодорожной станции Лозовая в Харьковской области уничтожено скопление военной техники и вооружения зарубежного производства, поставленного для снабжения украинских вооруженных сил", – рассказал Конашенков в ходе брифинга.
Всего с начала спецоперации были уничтожены 125 самолетов, 93 вертолета, 408 беспилотников, 227 зенитных ракетных комплексов, 1 987 танков, 216 установок реактивных систем залпового огня, 862 орудия полевой артиллерии и миномета и 1 888 единиц специальной автомобильной техники.
"В течение дня оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 34 военных объекта Украины. Среди них – артиллерийская батарея, два склада материально-технического обеспечения, а также девять опорных пунктов и районов сосредоточения боевой техники украинских вооруженных сил", – добавил представитель Минобороны РФ.
Ранее российские ВС высокоточными ракетами воздушного и наземного базирования уничтожили пять баз хранения горюче-смазочных материалов (ГСМ), снабжавших украинские войска. Они находились в районах населенных пунктов Радехов, Казатин, Просяная, Николаев и Новомосковск.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
В Минобороны РФ заявили, что Украина подготовила новые провокации
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: