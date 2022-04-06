В Минобороны РФ сообщили об уничтожении топливной базы в Чугуеве

Фото: пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил об уничтожении высокоточными ракетами топливной базы у населенного пункта Чугуев.

По его словам, с этой базы осуществлялись поставки горючего для техники украинских войск.

"Кроме того, на железнодорожной станции Лозовая в Харьковской области уничтожено скопление военной техники и вооружения зарубежного производства, поставленного для снабжения украинских вооруженных сил", – рассказал Конашенков в ходе брифинга.

Всего с начала спецоперации были уничтожены 125 самолетов, 93 вертолета, 408 беспилотников, 227 зенитных ракетных комплексов, 1 987 танков, 216 установок реактивных систем залпового огня, 862 орудия полевой артиллерии и миномета и 1 888 единиц специальной автомобильной техники.

"В течение дня оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 34 военных объекта Украины. Среди них – артиллерийская батарея, два склада материально-технического обеспечения, а также девять опорных пунктов и районов сосредоточения боевой техники украинских вооруженных сил", – добавил представитель Минобороны РФ.

Ранее российские ВС высокоточными ракетами воздушного и наземного базирования уничтожили пять баз хранения горюче-смазочных материалов (ГСМ), снабжавших украинские войска. Они находились в районах населенных пунктов Радехов, Казатин, Просяная, Николаев и Новомосковск.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

