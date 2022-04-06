МО РФ сообщило об уничтожении пяти баз хранения горюче-смазочных материалов на Украине

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Российские ВС высокоточными ракетами воздушного и наземного базирования уничтожили еще пять баз хранения горюче-смазочных материалов (ГСМ), снабжавших украинские войска. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, базы находились в районах населенных пунктов Радехов, Казатин, Просяная, Николаев и Новомосковск. С них снабжали топливом военную технику группировок украинских войск в районах Харькова, Николаева и в Донбассе.

Кроме того, российские ПВО за ночь сбили четыре украинских беспилотника в районе Бердянска, Чернобаевки, Горняка и Уванского. Представитель Минобороны рассказал, что российская оперативно-тактическая авиация и ракетные войска за ночь уничтожили еще 24 военных объекта.

Речь идет о ЗРК "Оса-АКМ", 5 складах материально-технического обеспечения, а также 11 опорных пунктах и районах сосредоточения боевой техники украинских войск.

Всего с начала проведения спецоперации ВС РФ уничтожили 407 беспилотников, 125 самолетов, 93 вертолета, 227 зенитных ракетных комплексов, 1 981 танк и другие боевые бронированные машины, 215 установок реактивных систем залпового огня, 854 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1 882 единицы специальной военной автомобильной техники.

Ранее российские военнослужащие предотвратили попытку эвакуации главарей националистического батальона "Азов" под Мариуполем. Два украинских вертолета Ми-8, пытавшихся прорваться к городу со стороны моря, были сбиты из переносных зенитных ракетных комплексов.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.