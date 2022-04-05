Военные РФ сбили два вертолета, направленные для эвакуации главарей "Азова" – МО

21:14
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Российские военнослужащие утром 5 апреля под Мариуполем предотвратили попытку эвакуации главарей националистического батальона "Азов", сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"Два украинских вертолета Ми-8, пытавшихся прорваться к городу со стороны моря, были сбиты из переносных зенитных ракетных комплексов", – уточнил Конашенков.
Также, по его словам, с начала военной специальной операции были уничтожены 125 самолетов, 93 вертолета, 403 беспилотника, 1 981 танк, 854 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1 876 единиц специальной военной автомобильной техники.
"В течение дня оперативно-тактической авиацией ВКС России и ракетными войсками поражены 33 военных объекта Украины. Среди них – восемь пунктов управления, три склада материально-технического обеспечения, а также 21 опорный пункт и районы сосредоточения боевой техники ВСУ", – сказал Конашенков, добавив, что также были сбиты пять ударных беспилотников.
Ранее сообщалось, что российские военные ударом с моря уничтожили Центр подготовки сил спецопераций ВСУ в Николаевской области, использовавшийся для размещения наемников.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
ВС РФ уничтожили четыре хранилища топлива для снабжения группировок украинских войск
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