ВС РФ уничтожили Центр подготовки украинских сил спецопераций

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Российские военные ударом с моря уничтожили Центр подготовки сил спецопераций ВСУ в Николаевской области, использовавшийся для размещения наемников, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"Вечером 4 апреля высокоточным оружием большой дальности морского базирования в районе города Очакова уничтожен Центр подготовки украинских сил специальных операций, использовавшийся в том числе для размещения иностранных наемников", – сказал он.

Также генерал заявил, что российские средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили четыре украинских беспилотника в районах населенных пунктов Чернобаевка, Индустриальная, Гурты и Нижняя Крынка.

Ранее Конашенков сообщил, что всего с начала проведения спецоперации российские военные уничтожили 125 самолетов, 91 вертолет, 398 беспилотных летательных аппаратов, 226 зенитных ракетных комплексов, 1 969 танков и других боевых бронированных машин ВСУ.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.