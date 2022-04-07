ВС РФ нанесли удар по скоплению техники ВСУ на ж/д станции Новоград-Волынский

07 апреля, 19:50
Фото: ТАСС/Минобороны РФ
Вооруженные силы РФ высокоточными ракетами нанесли удар по скоплению украинской военной техники в Житомирской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"В течение дня высокоточными ракетами воздушного базирования нанесен удар по скоплению украинской военной техники на железнодорожной станции Новоград-Волынский Житомирской области. В результате удара уничтожены резервы, предназначенные для переброски группировки украинских войск в Донбассе", – заявил Конашенков.
В министерстве также рассказали, что военными РФ были сбиты три беспилотных аппарата, поражены 42 наземных объекта.
Всего с начала операции уничтожены 125 самолетов, 95 вертолетов, 416 беспилотных летательных аппаратов, 2 003 танка и других боевых бронированных машин, 220 установок реактивных систем залпового огня, 869 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1 902 единицы специальной военной автомобильной техники.
Ранее ракетами ВС РФ были уничтожены четыре базы хранения горюче-смазочных материалов в районе Николаева, Запорожья, Харькова и Чугуева. По словам официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, с этих объектов украинские военные, находящиеся возле Харькова, Николаева и в Донбассе, получали топливо.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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