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Политика

10:49

В МО РФ заявили, что военные уничтожили четыре базы ГСМ на Украине

политика

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Ракетами Вооруженных сил России были уничтожены четыре базы хранения горюче-смазочных материалов в районе Николаева, Запорожья, Харькова и Чугуева. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, именно с этих объектов украинские военные, находящиеся возле Харькова, Николаева и в Донбассе, получали топливо. Кроме того, за ночь авиация РФ уничтожила 29 военных объектов Украины.

"Среди них – два командных пункта, радиолокатор подсветки целей и наведения зенитного ракетного комплекса С-300 в районе Курахово, семь артиллерийских батарей, склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также 10 опорных пунктов и районов сосредоточения украинской боевой техники", – отметил Конашенков.

Он рассказал, что российские военные сбили пять беспилотников в районе Новоселовки Второй, Червоной, Новоградовки, Иловайска и Харцизска.

Ранее газета The New York Times подтвердила подлинность видеозаписи с расправой украинских военных над военнослужащими России. На кадрах записано, как украинские военные несколько раз стреляют в подающего признаки жизни российского военнослужащего, который лежит на дороге. По данным газеты, запись была сделана 30 марта во время отвода ВС РФ от Киева.

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Сюжет: Ситуация в Донбассе

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