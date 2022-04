Западные СМИ подтвердили подлинность видео расправы над военными РФ на Украине

Фото: AP Photo/Oleksandr Ratushniak

Газета The New York Times подтвердила подлинность видеозаписи с расправой украинских военных над военнослужащими России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на The New York Times.

На кадрах записано, как украинские военные несколько раз стреляют в подающего признаки жизни российского военнослужащего, который лежит на дороге. По данным газета, запись была сделана 30 марта во время отвода ВС РФ от Киева.

"Опубликованное в Сети в понедельник видео, подлинность которого подтверждена The New York Times, демонстрирует, как группа украинских солдат убивает пленных российских военнослужащих неподалеку от деревни к западу от Киева", – говорится в сообщении.

Ранее начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что киевский режим применяет насилие и пытки к российским военнослужащим. Он сравнил издевательства, которые распространяются в социальных сетях, с действиями карателей в годы Великой Отечественной войны. По его словам, западные страны осведомлены о грубых нарушениях Киевом международного гуманитарного права.