В Минобороны заявили о применении пыток к российским военным на Украине

Фото: ТАСС/Александр Щербак
Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что киевский режим применяет насилие и пытки к российским военнослужащим.
Он сравнил издевательства, которые распространяются в социальных сетях, с действиями карателей в годы Великой Отечественной войны. По его словам, западные страны осведомлены о грубых нарушениях Киевом международного гуманитарного права.
"Подобные вопиющие факты остаются, к сожалению, без внимания мировой общественности, в том числе ООН, ОБСЕ и МККК", – отметил Мизинцев в ходе брифинга.
По его словам, еще 1 апреля Киев заявил Великобритании, что не намерен соблюдать Женевскую конвенцию при обращении с военнопленными. Помимо этого, Запад пытается побудить Международный комитет Красного Креста отказаться от попыток получить доступ к военнопленным.
"Такие манипуляции вокруг российских военнослужащих убедительно свидетельствуют, что власти многих западных государств становятся соучастниками бесчеловечных преступлений украинских неонацистов", – подчеркнул представитель Минобороны РФ.
Мизинцев также напомнил, что Украина в очередной раз сорвала обмен военнопленными, несмотря на доставку Россией в пункт обмена 251 украинского солдата.
Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о пытках и попытке убийства украинскими силовиками восьмерых пленных. В СК подчеркнули, что задержанным наносили телесные повреждения разной степени тяжести.
Бастрыкин поручил возбудить дело по факту убийства российских военнопленных на Украине
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