В Минобороны РФ заявили, что Украина подготовила новые провокации

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Украинская сторона подготовила провокации с участием мирного населения в нескольких населенных пунктах Сумской и Киевской областей, как это было в Буче. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, преступление киевского режима в Буче должно быть тщательно расследовано с привлечением международных правозащитных организаций. Однако, по его мнению, на этом украинские власти не остановятся.

"В настоящее время завершена подготовка подобных провокаций с привлечением мирного населения в городах Конотоп и Тростянец Сумской области, а также в Бородянке и Катюжанке Киевской области", – сказал Мизинцев.

Ранее Минобороны РФ заявило, что свидетельства о преступлениях российских военнослужащих в городе Буче на Украине являются очередной провокацией. В ведомстве подчеркнули, что на распространенных фотографиях видно, что по прошествии четырех дней тела людей не окоченели, не имеют характерных трупных пятен, а в ранах видна несвернувшаяся кровь.

Постпред России при ООН Василий Небензя продемонстрировал журналистам доказательства постановочного характера провокации в Буче. Он показал видео, снятое украинской Нацгвардией в Буче и опубликованное 2 апреля, где также не видно погибших на улицах. Постпред РФ при ООН указал, что видео с телами на дорогах города появилось только 3 апреля.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

