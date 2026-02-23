Похожее на певца Shaman чучело сожгли на Байкале после его поездки на озеро

Фото: телеграм-канал "Денис Букалов/БукаловМэджик"

Жители Иркутской области сожгли чучело с изображением российского исполнителя Shaman (настоящее имя – Ярослав Дронов. – Прим. ред.) на льду озера Байкал. Об этом в своем телеграм-канале сообщил общественник Денис Букалов.

Активист отметил, что это мероприятие не было нацелено против артиста. Он указал, что данная акция посвящена границам допустимого. Букалов напомнил, что для коренных народов и местных жителей Байкал является сакральным местом.

"Не локация для хайпа, не фон для "контента", не декорация для эпатажа", – добавил общественник, подчеркнув, что самое глубокое озеро на Земле требует определенного поведения.

Букалов также предположил, что россияне, проведя подобный перформанс, хотели напомнить о возможных трагедиях на Байкале в случае демонстрации неподобающего поведения. В частности, речь идет о людях, которые погибли из-за того, что считали водоем неким аттракционом.

19 февраля артист разместил в соцсетях видео, на котором он лизнул лед Байкала. Певец опустился на колени, а после дегустации сообщил, что ему было вкусно. В ролике он также передал "пламенный привет" поклонникам.

