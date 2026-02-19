Певец Shaman лизнул лед Байкала

Фото: телеграм-канал SHAMAN

Российский певец Shaman (настоящее имя – Ярослав Дронов. – Прим. ред.) опубликовал в соцсетях видео, как лизнул лед Байкала, и поделился своим впечатлением.

Оттуда он передал "пламенный привет" поклонникам.

Заслуженный артист России гастролирует по Сибири: 17 февраля выступал в Красноярске, а 19-го у него концерт в Иркутске. В перерыве между выступлениями он заехал на озеро. На видео Shaman восхитился красотами природы и тут же решил лизнуть лед.

"Ну что, родные, попробуем самое чистое озеро в мире Байкал на вкус?" – поинтересовался артист.

После этого он опустился на колени и осуществил задуманное. Результат дегустации порадовал: "А это вкусно!"

Ранее сообщалось, что Shaman третий год подряд стал лучшим исполнителем российской эстрады. По данным опроса, 28% респондентов назвали Дронова лучшим певцом, а 16% опрошенных россиян отдали свой голос исполнителю Олегу Газманову.