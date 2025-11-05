Shaman третий год подряд стал лучшим певцом по версии россиян

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Певец Ярослав Дронов (Shaman) третий год подряд стал лучшим исполнителем российской эстрады, говорится в результатах опроса аналитического центра ВЦИОМ.

Результаты опроса показали, что в 2025 году 28% респондентов назвали Дронова лучшим певцом, 16% опрошенных россиян отдали свой голос исполнителю Олегу Газманову, 11% назвали лучшим певцом Сергея Лазарева, а по 6% участников исследования назвали лучшими Григория Лепса, Николая Баскова и Филиппа Киркорова.

При этом лучшей исполнительницей четвертый год подряд стала Полина Гагарина (17%). 11% отдали предпочтение певице Валерии (настоящее имя – Алла Перфилова), 8% – Ларисе Долиной, а по 7% – Татьяне Куртуковой и Надежде Кадышевой.

Ранее сообщалось, что в мае 2025 года число упоминаний Кадышевой в новостных публикациях возросло в четыре раза по сравнению с мартом 2025 года. Рост интереса к исполнительницей зафиксировали и в контенте от блогеров – по этому показателю она опередила большинство популярных музыкантов из РФ. В частности, в СМИ у Кадышевой было в 2,5 раза больше упоминаний, чем у Shaman.

