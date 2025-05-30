Народная артистка Надежда Кадышева обошла Shaman и Басту по упоминаниям в СМИ

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Алексей Белкин

В мае этого года количество упоминаний народной артистки РФ Надежде Кадышевой в новостных публикациях возросло в четыре раза по сравнению с мартом 2025 года. Об этом сообщает "Газета.ру", ссылаясь на пресс-службу "Дзен Новостей".

По данным агрегатора, рост интереса к Кадышевой зафиксировали и в контенте от блогеров. По этому показателю она опередила большинство популярных музыкантов из РФ.

В новостях у артистки в 2,5 раза больше упоминаний, чем у певца и композитора Shaman (настоящее имя – Ярослав Дронов. – Прим. ред.).

Кроме того, ее упоминали в 4,4 раза чаще рэпера Басты (настоящее имя – Василий Вакуленко. – Прим. ред.), а также в 1,5 раза больше, чем Егора Крида (настоящее имя – Егор Булаткин. – Прим. ред.).

Среди исполнителей, которых обогнала Кадышева также:



Instasamka (настоящее имя – Дарья Зотеева. – Прим. ред.) ;

; Клава Кока (настоящее имя – Клавдия Высокова. – Прим. ред.) ;

; Ольга Бузова;

Надежда Бабкина.

Как сообщает одна из систем аналитики соцмедиа и СМИ, в постах и комментариях в соцсети "ВКонтакте" упоминание Кадышевой в мае увеличилось на 32% по сравнению с мартом, а по сравнению с февралем – на 50%.

В ноябре прошлого года эксперты подчеркивали, что Кадышева и ее коллектив "Золотое кольцо" вновь становятся популярными. Молодые люди начали массово снимать под ее песни видеоролики в соцсетях, скупать билеты на концерты ансамбля, звать на свадьбы и корпоративы.

На фоне успеха ценник на выступления артистки вырос. Отмечалось, что Кадышева претендует на звание самой высокооплачиваемой российской звезды.

Шоумен Денис Сорокин отмечал, что молодое поколение, полюбившее творчество Кадышевой, воспитано на новых ценностях. Он уверен, что слушателям больше не нравятся поющие под фонограмму "голые" артисты на сцене.

