Эксперты объяснили, в чем секрет успеха Надежды Кадышевой среди зумеров

Молодежь активно скупает кокошники и отправляется в них на концерты легендарного коллектива Надежды Кадышевой "Золотое кольцо". Билеты на выступления ансамбля сложно достать, залы забиты под завязку. Чем обязана артистка новой волне популярности – в материале Москвы 24.

Возвращение года

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

65-летняя Надежда Кадышева и ее коллектив "Золотое кольцо" переживают второе рождение. Молодые люди массово снимают под ее песни видеоролики в соцсетях, скупают билеты на концерты ансамбля, зовут на свадьбы и корпоративы. Исполнительница хита "Плывет веночек" стала самой популярной артисткой среди молодежи в этом году, сообщает телеграм-канал Shot.

По информации издания "Известия", прослушивания песен Кадышевой на стримингах выросли в 7 раз. Самый ощутимый всплеск интереса аудитории около 35 лет наблюдался в августе 2024-го. А чтобы еще больше привлечь молодежь к своему творчеству, артистка запустила конкурс ремиксов, а музыканты с готовностью откликнулись: только на один "Веночек" были сделаны рок-версия, драм-н-бэйс, дабстеп, диско и стилизация под Modern Talking.

Некоторые СМИ связывают ажиотаж вокруг коллектива с выступлением после долгой творческой паузы на музыкальном фестивале VK Fest 2024, который прошел в Лужниках 13 июля. По данным источников, незадолго до этого Кадышева якобы сделала хирургическую подтяжку лица и блефаропластику, за которые отдала свыше миллиона рублей, сообщал журнал The Voice. На сцену артистка тогда вышла вместе с сыном и по совместительству концертным директором "Золотого кольца" Григорием Костюком: они дуэтом исполнили песню "Плывет веночек", которая и завирусилась в Сети.

Секрет успеха

Фото: Москва 24/Сипко М.

Музыковед Сергей Уваров внезапную популярность Кадышевой называет "метамодерном и поиском культурной идентичности в эпоху интернет-мемов", сообщают "Известия".



Сергей Уваров музыковед Сейчас мы видим две тенденции: одна – всплеск интереса к музыке перестроечных времен и 1990-х ("Руки вверх!" снова собирают стадионы, "Ласковый май" слушают повсеместно); другая – актуализация народной, квазифольклорной стилистики, причем зачастую в довольно-таки лубочном виде (яркий пример – "Матушка" Татьяны Куртуковой, внезапно возглавившая чарты). Творчество Надежды Кадышевой как раз удачно соединяет обе эти линии.

В свою очередь, продюсер Павел Руденко в интервью сайту MSK1.ru заявил, что связывает новый виток популярности "Золотого кольца" с актуальной повесткой в стране.

"Россия теперь представляет себя на международном уровне через национальную культуру. Это такой имиджевый момент. В этой связи, скорее всего, и вспомнили о Надежде Кадышевой. Кроме нее, фольклорный тренд поддерживают, как мы знаем, MIA BOYKA, SHAMAN, Татьяна Куртукова. Даже Ольга Бузова подключилась к этой теме", – напомнил он.

Впрочем, эксперт считает, что тренд на народную музыку не продержится долго – максимум еще год или два. А популярность Кадышевой среди молодых людей постепенно сойдет на нет, так как артистка давно не выпускает новых песен и выступает со старым репертуаром. Пока же коллектив активно пользуется возникшим спросом: недавно "Золотое кольцо" объявило о дополнительном концерте в Москве 30 ноября, билеты на который разошлись как горячие пирожки.

К слову, на фоне ажиотажа Надежда Кадышева уже обновила прайс-лист на свои выступления, подняв цену с 1,5 до 7 миллионов рублей, сообщает Shot. Впрочем, райдер певицы остался прежним: она просит организаторов предоставить ей комфортабельный трансфер до площадки (первым или бизнес-классом в самолете либо в купе класса люкс в поезде), а в гримерке желает видеть лишь скромные угощения – фрукты, баранки, молоко и чай.