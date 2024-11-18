Эксперты объяснили вернувшуюся популярность народной музыки

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С трендом на патриотизм приходит и желание поддержать российского производителя, отчего интерес к народной музыке будет только усиливаться, рассказал телеканалу Москва 24 музыкальный критик Евгений Бабичев.

Так он, а также другие опрошенные эксперты, объяснили причины популярности фольклорных мотивов в музыке и одежде среди молодежи. Популярность концертов певицы Надежды Кадышевой настолько выросла, что билеты на них почти не достать – на 23 и 30 ноября свободных мест уже нет.

Народные мотивы завирусились в социальных сетях, из-за чего на мероприятиях теперь можно встретить много молодых людей, одетых в народном стиле. Особой популярностью теперь пользуется композиция "Плывет веночек", которой уже 19 лет.

"Это большая тенденция про поиск новых, наверное, смыслов или, наоборот, воспоминания старых смыслов в таких старых песнях", – уверена исследователь трендов Ольга Еремина.

По версии СМИ, певица воспользовалась ситуацией и подняла ценник на выступление с 1,5 миллиона рублей до 7 миллионов. Эксперты считают, что такая ситуация является хорошим сигналом для тех, кто уже работает в сфере народной музыки, а также тех, кто только пробует себя в фольклорном жанре.

"Спрос на народную песню был всегда", – добавила исполнительница Олеся Евстигнеева.

Кроме того, добавила она, сейчас появляются артисты, которые пишут современную музыку, но дополняют ее эффектами от народных инструментов и русским стилем. Фанаты фольклорных исполнителей считают, что эти песни навевают ностальгией и уже находятся вне времени.

Ранее стало известно, что гости и жители Москвы до 24 ноября могут успеть посетить мероприятия в рамках Международного музыкального фестиваля ArsLonga, который проходит в России 24-й раз. При этом региональная программа продлится до февраля 2025 года. В Москве же запланированы как творческие встречи, так и бесплатные мастер-классы.

