Столичные школьники и студенты познакомятся с искусством на проекте "АРТерия"

Фото: пресс-служба департамента образования и науки города Москвы

В рамках проекта "АРТерия" для столичных школьников и студентов проведут лекции, практические занятия и выездные занятия на пленэре, сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра Анастасию Ракову.

"Ярким завершением станет выставка работ участников, которая пройдет в Третьяковской галерее", – отметила она.

Первым мероприятием станет лекция от художника-иллюстратора Петра Скляра. Он поделится знаниями о взаимосвязи изобразительного искусства и фольклора, а также объявит о начале творческого соревнования.

Чтобы принять участие в челлендже, необходимо разместить свои работы в социальных сетях, используя хештег "#РисуйСоМной". Лучшие работы, выбранные профессиональным жюри, будут представлены на выставке современного искусства "18-" в Третьяковской галерее.

Между тем 30 октября в 18:00 зрители с помощью Москвы онлайн смогут оказаться на закрытом предпоказе выставки номинантов Московской арт-премии. Ее присуждают за значимые проекты в сфере культуры и искусства. Главное условие конкурса – все произведения должны быть созданы в Москве или рассказывать о столице.

На соискание награды было подано более 700 заявок в пяти номинациях. Из лучших проектов составили масштабную экспозицию, которая будет работать в парке "Зарядье" с 31 октября до 8 декабря.