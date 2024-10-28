Проект по репортажной съемке "Сфоткал?" пройдет в Культурном центре ЗИЛ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Для московских фотографов в возрасте от 16 до 35 лет пройдет бесплатный проект "Сфоткал?" по репортажной съемке, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Задача проекта, который пройдет в Культурном центре ЗИЛ, – сделать фотоискусство более популярным, дать возможность талантливым начинающим фотографам проявить себя и привлечь внимание молодых людей к фотографии как к способу самовыражения. Также проект направлен на поиск новых талантов в этой области.

Проект будет реализован в три этапа. Первым станет конкурс, который продлится с 28 октября по 4 ноября включительно. В этот период можно подать заявку на участие. По итогам отбора, которые будут подведены 8 ноября, определятся участники очного обучения в фотошколе. Оно состоится на третьем этапе с 11 ноября по 13 декабря.

Курс будет включать шесть блоков теоретических занятий. В ходе них профессиональные фотографы поделятся с участниками своими знаниями и опытом в области техники, освещения, обработки изображений, а также расскажут о тонкостях репортажной съемки и других аспектах своей работы.

В качестве лекторов выступят Артем Гатин, Георгий Романов, Максим Тарасов, Рустам Шагиморданов, Даниил Рождественский и другие опытные фотографы.

В дополнение к теоретическим занятиям будут организованы практические мастер-классы – воркшопы, где начинающие фотографы смогут применить полученные знания под руководством опытных наставников.

В завершение работы фотошколы состоится выставка работ участников, которая продемонстрирует результаты деятельности Культурного центра ЗИЛ. Кроме того, участники получат сертификаты об успешном окончании обучения.

Между тем 23 и 24 ноября на ВДНХ состоится фестиваль-конкурс "Слово музыканта. Дружба народов", к которому присоединятся исполнители, жюри и зрители со всей России и из стран ближнего и дальнего зарубежья.

Участники в возрасте от 4 до 35 лет получат возможность продемонстрировать вокальные таланты и попытаются получить главный приз. Для победителя будет написана авторская песня.

Стать участниками конкурса смогут все желающие. Заочный этап было решено продлить до 20 ноября, а финальные конкурсные прослушивания запланированы на 23-е число.