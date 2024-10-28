Студенты вузов Москвы поучаствуют в экскурсионной программе форума "Наследие"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Студенты вузов Москвы смогут принять участие в специальной экскурсионной программе департамента культурного наследия города. Она будет организована в рамках молодежного форума "Наследие" и продлится до 21 ноября включительно, передает портал мэра и правительства столицы.

"Мы уже в третий раз организовываем приуроченную к форуму "Наследие" экскурсионную программу для студентов столичных вузов. Отрадно, что год от года растет количество интересующихся историей и архитектурой Москвы молодых людей. Это действительно уникальная возможность увидеть своими глазами здания, связанные со значимыми вехами развития города и созданные выдающимися зодчими", – сказал глава департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

В 2024 году в рамках программы состоится около 250 экскурсий, уточнил он. Их участники смогут посетить Английский клуб на Тверской улице, а также увидеть Северный речной вокзал на Ленинградском шоссе, усадьбу Барышникова и здание Центросоюза на Мясницкой улице, которое было возведено по проекту архитектора Ле Корбюзье.

Студенты также попадут в кинотеатр "Художественный" на Арбатской площади, в особняк Зиминых в Дегтярном переулке и в дворец Петра I на Яузе, который находится на 2-й Бауманской улице.

Вместе с тем экскурсоводы проведут их по отреставрированным театральным площадкам Москвы. Прогулки включают посещение Театра эстрады, Театра на Бронной и Театра на Трубной. В общей сложности участники экскурсий смогут побывать в 80 объектах культурного наследия.

С более подробной информацией о том, как присоединиться к прогулкам, можно ознакомиться на главной странице сайта форума.

Ежегодный молодежный форум "Наследие" открылся в Москве 28 сентября. Он проходит уже в седьмой раз. Форум начался со студенческого конкурса. В течение двух месяцев с момента его открытия участники должны разработать и представить проекты реставрации и современного использования Дворца культуры завода "Серп и молот".