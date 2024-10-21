Школьники и студенты колледжей Москвы исследуют жизнь героев ВОВ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице состоится XII Московская метапредметная олимпиада "Не прервется связь поколений". В рамках проекта участники должны будут представить исследовательские работы, посвященные подвигам героев Великой Отечественной войны, передает портал мэра и правительства столицы.

Принять участие в олимпиаде смогут школьники 4–11-х классов, а также студенты колледжей. Их проекты будут приниматься до 17 января. Кроме исследований, участники должны представить инфографику, которая продемонстрирует результаты проведенной ими работы.

"Олимпиада "Не прервется связь поколений" знакомит школьников и студентов колледжей с важными для России ценностями. Ребята исследуют жизнь героев, ученых, журналистов и династий, внесших вклад в победу в Великой Отечественной войне. Кроме того, они изучают влияние спортивных достижений на события того времени", – цитирует портал пресс-службу департамента образования и науки столицы.

В прошлом учебном году участниками олимпиады стали более 10 тысяч человек, рассказали в ведомстве. Для создания проектов учащиеся используют биографии, архивные документы, а также семейные реликвии и музейные экспонаты.

Победителей и призеров планируется выбрать в трех категориях. К первой будут относиться ученики 4–5-х классов, во вторую войдут учащиеся 6–8-х классов, а в третью – ученики 9–11-х классов и студенты колледжей. В олимпиаде названы такие номинации, как "Мой герой", "Артефакт эпохи", "Памятник герою", "Новостная строка", "Герой тыла", "Документ – хранитель исторической правды" и "Герои народного ополчения".

Заключительным этапом соревнований должна стать научно-практическая конференция. Она состоится в апреле 2025 года. В ходе нее призеры, которые учатся в 9–11-х классах и колледжах, представят и защитят свои работы.

Вместе с тем в Москве начался набор волонтеров для участия во Всероссийской акции "Снежный десант". Активисты, которых отберут из числа столичных студентов, должны будут организовать концерты и мастер-классы, провести тематические встречи со школьниками и ветеранами, привести в порядок памятники и мемориалы не только Москвы, но и других регионов ЦФО. Также их помощь может понадобиться детским центрам, приютам для животных и многим другим.