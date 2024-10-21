В Москве стартовал новый проект для школьников, посвященный турам по вузам

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Школьники в рамках нового московского проекта смогут принять участие в турах по университетам. Благодаря этому учащиеся узнают о профилях обучения и подготовки, а также познакомятся с учебной и внеучебной жизнью вузов. Об этом сообщается на портале мэра и правительства города.

Так, в рамках посещения РНИМУ имени Н. И. Пирогова школьникам расскажут о том, как сегодня в медицине используются инновации, увидят современные роботизированные симуляторы и попробуют поработать с диагностическим и хирургическим оборудованием.

В свою очередь, в НИУ ВШЭ разработали отдельную программу с образовательной игрой "Симулятор университета". Она посвящена внутренней жизни вуза и решению реальных кейсов управления. Школьники смогут примерить на себя не только роль студентов, но и узнать, как это быть ректором, преподавателем или работником администрации и внеучебных организаций.

Тем временем в Московском политехническом университете ученики примут участие в программе "Новое на стыке технологий". Она включит в себя мастер-классы по искусственному интеллекту, машинному зрению, нейросетям, лингвистике, базам данных и веб-технологиям, а также антропоморфным роботам.

В экскурсию по РГХПУ имени Строганова войдут посещения знаковых кафедр, где школьники узнают, чем занимаются дизайнеры, реставраторы и художники-прикладники. Кроме того, учеников ждут мастер-классы, на которых они с помощью стекла, керамики или гипса создадут свою работу.

В рамках визита РХТУ имени Д. И. Менделеева юные москвичи посетят исторические корпуса вуза, действующие лаборатории, а также смогут принять участие в занятиях, на которых их познакомят с основополагающими моментами работы химика.

Помимо этого, в проект также вошли Российский биотехнологический университет и РГСУ. В первом гости побывают в научно-исследовательских лабораториях и узнают о таких профессиях, как химик, биотехнолог, сити-фермер и программист. Во время мастер-классов по втором вузе ребята создадут свою цифровую копию, профиль в виртуальной и дополненной реальности, а также попробуют себя в моушен-дизайне.

Проект был подготовлен совместно с Мостуризмом, недавно к нему присоединились и другие столичные университеты. Подробную программу туров можно изучить в сервисе Russpass, а также на сайтах туроператоров.

В текущем учебном году в школах, колледжах и организациях дополнительного образования Москвы начали работать новые кружки и секции. К их числу относятся космическая инженерия и нейросетевые технологии.

На данный момент в столице действуют 130 тысяч кружков и секций, заниматься в которые ходят около 1,4 миллиона детей. Новые направления и дисциплины для них раскрывают педагоги дополнительного образования. Сейчас в системе столичного образования работают 14,5 тысячи таких специалистов.