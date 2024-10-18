Ракова рассказала о новых направлениях допобразования в Москве

Фото: пресс-служба комплекса социального развития Москвы

Новые кружки и секции начали работать в школах, колледжах и организациях дополнительного образования Москвы в этом учебном году. К их числу относятся космическая инженерия и нейросетевые технологии, рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Город предоставляет детям возможности для самовыражения и поиска призвания в различных сферах, подчеркнула она. Так, на данный момент в Москве действуют 130 тысяч кружков и секций, заниматься в которые ходят около 1,4 миллиона детей. Новые направления и дисциплины для них раскрывают педагоги дополнительного образования. Сейчас в системе столичного образования работают 14,5 тысячи таких специалистов.

"Конечно, мы следим за трендами на рынке труда, адаптируем программы под интересы ребят. Например, в этом учебном году появились такие направления, как основы космической инженерии, нейросетевые технологии, корабельное дело, цирковое искусство и даже клубы путешественников, внутри которых дети изучают иностранные языки, преодолевают языковой барьер и формируют навыки межкультурного общения. Каждый кружок – это не просто место для обучения, это настоящая лаборатория идей, где ребята могут показать свои таланты и стать частью мира науки и технологий", – рассказала Ракова.

Новые программы дополнительного образования разрабатывались на основе запросов юных жителей столицы. В них были учтены современные тренды рынка труда, что позволило сделать обучение актуальным и востребованным.

Так, в Московском дворце пионеров было открыто направление "Современные нейросетевые технологии". Там ученикам расскажут об исследованиях в области развития искусственного интеллекта, нейросетевых методах анализа и современных разработках на языке программирования Python. Кроме того, там создали кружок "Основы космической инженерии и дистанционного зондирования Земли", в рамках которого дети смогут узнать о современных достижениях при освоении космоса, а также изучить востребованные профессии в области космонавтики.

В центре детского творчества "Свиблово" детям расскажут, как создать программируемого робота. Кроме того, ребятам представится возможность расширить свои знания в области географии, изучить корабельное дело, развить выносливость и координацию движений. Сделать это смогут участники кружков "Юный моряк" и "Юный морской пехотинец". Для их участников также будут организованы занятия по военно-патриотическому воспитанию и морскому многоборью.

При этом те дети, которых интересует цирковое искусство, смогут побывать в мастерской Юрия Серебренникова. В Доме детского творчества на Таганке им представится возможность научиться жонглировать, а также изучить основы акробатики и развить гибкость.

Те юные москвичи, которые хотели бы связать жизнь с медиаиндустрией, смогут погрузиться в журналистику в центре дополнительного образования "Виктория". А в клубе путешественников "На Сумском" пройдут 108 занятий, в основе которых лежат виртуальные путешествия. Они позволят детям выучить иностранный язык, преодолеть языковой барьер и освоить навыки межкультурного сотрудничества.

Осенью в рамках проекта "В центре науки" для столичных школьников пройдут городские научные фестивали. Так, ребята, увлекающиеся инженерными науками, смогут принять участие в лекциях о радиации, связи музыки и математики и подготовке космонавтов к полету. Кроме того, школьникам дадут возможность попробовать себя в проведении экспериментов и создании сложных электрических цепей.