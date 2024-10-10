Музеи в память о русских классиках созданы на базе московских школ искусств

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Столичные детские школы искусств, названные в честь выдающихся музыкантов и художников, создали музеи, где хранятся ценные экспонаты, исторические документы, старинные музыкальные инструменты и личные вещи великих русских мастеров, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Здание с ионическими колоннами и мезонином на пересечении Знаменки и Крестовоздвиженского переулка – бывшая усадьба Апраксиных-Бутурлиных, сменившая за 300 лет нескольких владельцев. Здесь жили соратник Петра I Федор Апраксин, граф Роман Воронцов и другие государственные деятели, репетировала театральная труппа Джованни Бельмонти и Джузеппе Чинти, давал представления Знаменский оперный театр. Сегодня здесь учатся ученики Московской средней специальной музыкальной школы (колледжа) имени Гнесиных.

Особняк, принадлежавший семье выдающегося композитора Сергея Танеева, стал детской музыкальной школой, названной в его честь. В этом же здании расположен музей. В холле можно узнать историю рода Танеевых. Здесь жил и работал классик.

Часть дома отведена под учебные аудитории и два мемориальных кабинета. В одном собраны произведения Танеева, исторические документы и другие экспонаты. В другом – вещи, связанные с учителями музыканта – Антоном и Николаем Рубинштейнами.

Рядом с усадьбой построено трехэтажное здание школы. Во дворе воссоздан корпус, получивший название "каретный класс". Здесь проводятся занятия и репетиции школьного оркестра.

"Сергей Танеев был очень скромным человеком и не накопил материальных ценностей, поэтому экспонаты для музея собирали по крупицам в архивах и библиотеках. Так, в прошлом году нам подарили ноты с автографом композитора", – рассказала преподаватель детской музыкальной школы имени С. И. Танеева Марина Валитова.

В ДШИ имени Е. Ф. Светланова в Кулаковом переулке открыт кабинет-музей, где проводятся учебные занятия. Пианист Святослав Рихтер 20 лет выступал в школе искусств на Каширском шоссе. В артистической комнате создан музей с фотографиями, грампластинками, афишами и автографами Рихтера и его супруги Нины Дорлиак.

Московский государственный институт музыки имени Альфреда Шнитке расположен на улице Маршала Соколовского. Музыкант с отличием окончил дирижерско-хоровое отделение музыкального училища, учился в консерватории и вернулся в институт преподавать. После смерти композитора его вдова Ирина Шнитке передала институту все предметы интерьера и личные вещи.

Сегодня "Шнитке-центр" – единственное научно-исследовательское учреждение в мире, занимающееся изучением наследия композитора. Это структурное подразделение института, лидирующее в этой области.

В ДШИ имени А. М. Иванова-Крамского открылся музей гитары, основанный дочерью музыканта Наталией. В коллекции – личные вещи Иванова-Крамского, раритетные афиши, газетные статьи, нотопись, лютни и виуэлы XII–XX веков.

В ДШИ имени М. А. Балакирева на концертах звучит старинный рояль, подаренный композитором и педагогом Милием Балакиревым. Его передали школе потомки Тимофеева, и он стал ценным экспонатом музея художественного образования.

На выставке в школе искусств имени И. Ф. Стравинского представлены копии документов, фотографий и писем о композиторе, которого современники называли "Великим Игорем". Среди экспонатов – более 150 снимков, сделанных в 1962 году Тихоном Хренниковым и Карэном Хачатуряном.

В музее ДШИ имени Н.Н. Калинина в Капотне хранится концертный фрак и дирижерская палочка Калинина. В мемориальной комнате на Верхней Красносельской улице можно увидеть документы, фотографии и воспоминания об основателе Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского Николае Рубинштейне.

В детской художественной школе "Бабенская игрушка" открылся музей "Дом токаря". Здесь представлены токарные инструменты мастеров, включая станок начала XX века, и более тысячи деревянных игрушек: яркие пирамидки, сказочные грибы, расписные матрешки, многоместные пасхальные яйца, лото и другие авторские изделия.

"Основатель музея и школьный преподаватель Сергей Виданов собрал исторические документы, токарные станки, образцы изделий и создал внушительную коллекцию, которая представлена в выставочном зале на первом этаже", – подчеркнула заведующая учебной частью ДХШ "Бабенская игрушка" Анна Виданова.

Между тем мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что школьники и студенты колледжей побывали в музеях и выставочных залах столицы более 380 тысяч раз в этом году благодаря проекту "Музеи - детям". По словам главы города, проект успешно работает в городе с 2017 года. Для школьников и студентов предусмотрено бесплатное посещение по предъявлению карты "Москвенок" и карты москвича.