Фестиваль "Наука 0+" пройдет в Москве с 11 по 13 октября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Всероссийский фестиваль "Наука 0+" состоится в Москве с 11 по 13 октября. Проект реализуется правительством Москвы совместно с Минобрнауки России и МГУ при поддержке РАН, сообщила пресс-служба МГУ имени Ломоносова.

"Стартовали мероприятия всероссийского фестиваля "Наука 0+" – одного из ключевых мероприятий Десятилетия науки и технологий в России. Фестиваль, которому в этом году исполняется 19 лет, – один из самых масштабных просветительских проектов в сфере популяризации науки в мире", – рассказали в пресс-службе.

Ежегодно с сентября по декабрь мероприятие проводят более чем на 400 площадках в разных регионах России и за рубежом.

Фестиваль организуют Московский планетарий, МГТУ имени Баумана, РУДН, МГЛУ, МВА имени Скрябина, РГГУ, РНИМУ имени Пирогова и РХТУ имени Менделеева. В октябре он пройдет на площадках МГУ имени Ломоносова, парка "Зарядье", в Московском дворце пионеров, а также в вузах, музеях и научных центрах.

Посетители познакомятся с новейшими разработками ученых и представителей ведущих технологических компаний. На площадках заработают восемь зон: "Вселенная", "Инжиниринг", "Цели устойчивого развития", "Язык и общество", "Ветеринария и животноводство", "Искусство быть человеком: от камней до нейросетей", "Медицина и здоровье" и "Химия вдохновения. Наука и искусство в одной колбе".

В 2023 году мероприятия фестиваля прошли не только в России, но и в Китае, Казахстане, Белоруссии и Узбекистане. Запланированные 10 тысяч мероприятий провели на 400 площадках локациях научных центров, музеев, университетов и парков. Ректор МГУ Виктор Садовничий открыл фестиваль в Фундаментальной библиотеке университета.