Пушкинский музей продлил выставку античных терракот до 13 октября

Фото: телеграм-канал "Пушкинский музей"

Пушкинский музей продлил выставку "Vita Nova: 20 лет восстановления античных терракот" до 13 октября. Изначально она должна была завершиться 15 сентября, сообщается в телеграм-канале учреждения.

Проект посвящен 20-летию восстановления античных терракот в данном музее. Экспозиция состоит из 13 фигур, которые представляют собой фигурки из обожженной глины. Их дарили богам, клали в могилы умершим, также они служили детям игрушками, рассказали в музее.

Между тем культурно-просветительская акция "Московские истории" пройдет в Москве с 21 по 23 сентября. Для посетителей проведут свыше 500 прогулок по улицам, музеям, арт-пространствам и другим достопримечательностям столицы. В акции участвуют 76 площадок и почти 300 экскурсоводов. Принять участие в бесплатных экскурсиях смогут больше 15 тысяч горожан.