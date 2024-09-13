Главархив открыл новую выставку "Московские семьи"

Фото: Главархив Москвы

Главархив столицы подготовил выставку "Московские семьи", приуроченную к Году семьи. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В экспозиции представили фотографии, открытки и другие материалы, которые рассказывают о династиях москвичей XIX и XX веков и их взаимосвязи с судьбой России.

Так, например, на выставке можно познакомиться с династией Павловых, одна из ветвей которой восходит к русскому художнику-пейзажисту Алексею Саврасову.

Среди доступных материалов есть фотографии Петра Павлова, мастера светописи и владельца фотоателье. На них показана Москва конца XIX – начала ХХ века, а также члены его семьи.

Посетители выставки смогут увидеть материалы других московских династий, которые внесли свой вклад в культурное развитие страны во времена Российской империи и СССР. Среди них семья Стефаниды Рудневой, создательницы музыкально-двигательного метода воспитания, и семья Вадима Борисовского, основателя советской альтовой школы.

Выставка будет доступна до января следующего года в выставочном зале Главархива, ее также можно посмотреть в онлайн-формате в виртуальном музее "Москва – с заботой об истории".

Ранее стартовал конкурсный отбор для участия в проекте Главархива "Уникальные документы". В этом проекте школьники могут изучить бумаги времен Великой Отечественной войны. Так, в 2024 году ребятам предложили поработать с редкими документами выдающихся ученых.

