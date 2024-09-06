Столичные школьники вновь примут участие в проекте Главархива "Уникальные документы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Главархив

Столичные старшеклассники изучат архивные документы, которые могут получить статус "уникальный". Проект начнется в Главархиве 11 сентября после окончания отборочного этапа, сообщила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она анонсировала старт отборочного этапа и уточнила, что в прошлом году старшеклассники изучили около 1,5 тысячи архивных документов. 21 личному делу по итогу присвоили статус "уникальный".

В пресс-службе комплекса социального развития поделились, что перед основным этапом конкурса школьникам 8–11-х классов предстоит пройти отборочный тур – написать эссе о Герое Советского Союза или о российском ученом-изобретателе, который был участником общества Леденцова.

В этом году школьникам предстоит работа с документами героев Великой Отечественной войны и выдающихся ученых.

"Участники проекта узнают методику исследования документов, ознакомятся с работой специалистов в хранилищах и технологиями реставрации исторических материалов в лаборатории московского Главархива", – сообщила заммэра.

В прошлом году в Главархив поступило более 15 тысяч документов и предметов времени Великой Отечественной войны, которые москвичи передали на хранение. Самый ранний документ датируется 1900 годом.

Архивные документы и адресно-справочные книги хранятся в онлайн-сервисе "Моя семья". Портал содержит материалы, которые помогут жителям Москвы узнать имена предков, род их деятельности и другую информацию.