Главархив рассказал, какие документы передали на хранение москвичи

Мартын Меднис с сослуживцем. 1910-е годы. Фото: Главархив Москвы

Более 15 тысяч документов и предметов 1941–1945 годов горожане передали на хранение в рамках акции "Москва – с заботой об истории", которую проводят центры госуслуг и Главархив. Жители столицы также предоставили материалы довоенного и послевоенного времени, а самые ранние документы датируются 1900-м годом, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Историю человеческой жизни нельзя ограничить рамками одного события, будь оно даже таким трагичным, как Великая Отечественная война. Ведь ее участники родились несколькими десятилетиями ранее, у них были семьи со своими историями, и после войны жизнь продолжалась", – отметил начальник Главархива Москвы Ярослав Онопенко.

Так, жительница Москвы Татьяна Иванова передала документы, охватывающие период с 1900 по 1993 год. С их помощью можно увидеть жизнь ее отца, врача-рентгенолога Александра Медниса, и деда, участника строительства столичного метрополитена Мартына Медниса.

Отца Татьяны призвали в армию в 1941 году, в ноябре 1944 года его демобилизовали по болезни. После войны он завершил обучение во Втором московском государственном медицинском институте.

Дед Татьяны Ивановой являлся бойцом Красной гвардии в составе 9-го Советского латышского полка и сводного полка охраны Московского Кремля. Архив получил его письма супруге Юлии и сыну Александру, а также фотографии 1913–1930-х годов. В частности, в архив были переданы фотографии рядовых Русской императорской армии в районе Пинских болот в период Первой мировой войны.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что Главархив по случаю 175-летия со дня рождения Виктора Васнецова опубликовал документы и поделился интересными фактами, раскрывающими подробности жизни художника.

Мэр рассказал, что значительная часть жизни художника Виктора Михайловича Васнецова была связана с Москвой – здесь он создавал и выставлял самые известные свои полотна, сотрудничал с музеями.

Главархив опубликовал документы о жизни художника Виктора Васнецова – Собянин