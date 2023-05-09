Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Каждую российскую семью коснулась Великая Отечественная война, поэтому важно сохранить историческую память о тех событиях. Многие столичные проекты помогают в этом, сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.



"Клуб мемуаристики "Линия жизни" – проект для участников центров московского долголетия, которые хотят рассказать свои истории. К годовщине Победы клуб собрал воспоминания ветеранов и детей войны", – подчеркнул мэр.

По его словам, в рамках акции "Москва – с заботой об истории" каждый житель столицы сможет сдать через центры "Госуслуг" в Главархив военные документы и предметы того времени. С начала акции москвичи передали уже более 14 тысяч материалов.



Также был открыт виртуальный музей "Москва – с заботой об истории". Он стал первым в России.

"В 2021 году был запущен второй этап акции – "Московская фотолетопись". В рамках него жители могут сдать в Главархив свои фото- и кинопленки", – сказал градоначальник.



В рамках проекта "Живая история" ученики школ могут работать с документами, которые хранятся в Главархиве, снимать и монтировать видео. Кроме того, был реализован проект "Дневники детей войны", который рассказывает о ребятах разного возраста. В письмах они рассказали о событиях ноября–декабря 1941 года, заключил Собянин.

Ранее Сергей Собянин поздравил москвичей с 78-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Мэр пообещал никогда не забывать о цене, уплаченной за освобождение родной земли от фашистов, и о тех, кто отдал свои жизни в тяжелой борьбе за Отчизну.



Сергей Собянин рассказал о ключевых исторических проектах Москвы