В московском метро транслируют поздравление Собянина с Днем Победы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Поздравление Сергея Собянина в адрес ветеранов и жителей столицы с Днем Победы транслируется в переходах и на эскалаторах в московском метро.

"Сердечно поздравляю вас с 78-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. День Победы – это память. Мы никогда не забудем о цене, уплаченной за освобождение родной земли от фашистов", – говорится в аудиозаписи.

Ранее это же поздравление в видеоформате появилось в телеграм-канале мэра Москвы. Собянин поздравил москвичей с 78-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Он напомнил, что на фронте и в тылу российский народ совершил беспримерный подвиг, разгромив врага.

Также Собянин опубликовал видео с рассказом о своих родственниках-участниках ВОВ. По его словам, на кадрах его родственники по папе и маме – дедушка, дяди и двоюродные братья. Все они воевали или трудились в тылу, многие – не вернулись с войны.

Песков подтвердил, что парад в честь Дня Победы на Красной площади состоится