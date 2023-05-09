Собянин пригласил москвичей принять участие в проекте "Наши герои. История моей семьи"

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Сергей Собянин предложил москвичам поделиться видео о родственниках-ветеранах ко Дню Победы в рамках проекта "Наши герои. История моей семьи". Об этом он написал на своем личном сайте.

Мэр пояснил, что желающие рассказать о героях и тружениках, память о которых бережно хранит их семья, могут записать небольшое видео, и оно будет опубликовано на сайте мэра.

Собянин опубликовал видео с рассказом о своих родственниках-участниках ВОВ. По его словам, на кадрах его родственники по папе и маме – дедушка, дяди и двоюродные братья. Все они воевали или трудились в тылу, многие – не вернулись с войны.

Мэр отметил, что несколько лет назад получил большой подарок ко Дню Победы – "Комсомольская правда" опубликовала архивную хронику с его дедом Федором Мартемьяновичем Собяниным. Он проводил на фронт четверых сыновей, старших братьев отца Собянина Семена, который тогда был еще подростком.

"Дядя Ваня и дядя Филипп вернулись с фронта живыми. Вместе с отцом я не раз бывал у них в гостях, видел фронтовые фотографии, но сами они редко говорили о войне, видимо, считали участие в ней естественным делом. Дядя Герасим погиб в феврале 1942 года где-то под Ржевом или Вязьмой, защищая Москву. Ему было 24 года. Дядя Петр погиб в марте 1943 года где-то между Харьковом и Белгородом. Ему было 23", – рассказал мэр.



Ранее Собянин поздравил москвичей с 78-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Он напомнил, что на фронте и в тылу российский народ совершил беспримерный подвиг, разгромив врага. Собянин подчеркнул, что День Победы дорог и свят для каждой российской семьи. Он заметил, что так будет на протяжении всех будущих поколений.

Мэр поблагодарил ветеранов за оборону Москвы и Сталинграда, за Курскую дугу и освобождение Крыма, за непокоренный Ленинград и поверженный Берлин.

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