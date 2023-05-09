Сергей Собянин поздравил ветеранов и всех жителей Москвы с Днем Победы

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Сергей Собянин поздравил москвичей с 78-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

По его словам, День Победы – это память и гордость. Мэр пообещал никогда не забывать о цене, уплаченной за освобождение родной земли от фашистов, и о тех, кто отдал свои жизни в тяжелой борьбе за Отчизну.

Он также напомнил, что на фронте и в тылу российский народ совершил беспримерный подвиг, разгромив врага. Собянин подчеркнул, что День Победы дорог и свят для каждой российской семьи. Он заметил, что так будет на протяжении всех будущих поколений.

Мэр поблагодарил ветеранов за оборону Москвы и Сталинграда, за Курскую дугу и освобождение Крыма, за непокоренный Ленинград и поверженный Берлин.

"Просматривая любимые фильмы о Великой Отечественной войне, читая труды историков и воспоминания очевидцев, каждый из нас, наверное, задавался вопросом: "А мы так смогли бы?" Сегодня мы отвечаем: "Должны, а значит и сможем". Сможем ради настоящего и будущего страны, ради наших детей и внуков, ради уважения к нашей истории. И, конечно же, ради ветеранов, перед которыми мы в неоплатном долгу", – заключил Собянин.

Ранее Владимир Путин в ходе собрания с Советом законодателей назвал 9 Мая священным днем. Российский лидер также выступит с речью на параде Победы на Красной площади в Москве. Эту информацию подтвердил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Песков подтвердил, что парад в честь Дня Победы на Красной площади состоится