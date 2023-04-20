В Севастополе отменили военный парад в День Победы

Фото: ТАСС/Celestino Arce/NurPhoto via ZUMA Press

В Севастополе не будут организовывать военный парад в День Победы. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

"Поступила вчера вечером от командующего Черноморским флотом информация о том, что министерство обороны РФ приняло решение о непроведении парада в городе Севастополе, исходя из этого все планы подготовки будут пересмотрены", – цитирует его ТАСС.

Ранее аналогичное мероприятие решили не проводить в Крыму. Причем тогда глава региона Сергей Аксенов уточнил, что подобное решение было принято не только крымскими, но и севастопольскими властями.

Позже Развожаев пояснил, что решение о проведении парада Победы в городе-герое Севастополе остается за Минобороны РФ. В момент отмены мероприятия в Крыму решение о Севастополе еще не было принято.

