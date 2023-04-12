В Крыму и Севастополе отменили военные парады в День победы из соображений безопасности

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

В Крыму и Севастополе не будут организовывать праздничные демонстрации на 1 Мая, а также парады Победы и шествия "Бессмертного полка" на 9 Мая. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

"Органы власти Республики Крым и города-героя Севастополя приняли совместное решение не проводить праздничные демонстрации на 1 Мая, шествия "Бессмертного полка" и военный парад на 9 Мая", – написал он.

Аксенов пояснил, что подобные решения были приняты из соображений безопасности.

До этого от проведения военных парадов в День Победы отказались в Курской и Белгородской областях. В регионах также объяснили подобное решение соображениями безопасности, однако власти Белгородской области добавили, что скопление военной техники в центре города может стать провокацией для украинской армии.



Парад Победы состоится на Красной площади 9 мая

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!