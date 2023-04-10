Парад Победы на Красной площади отменять не планируется – Песков

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Вопрос о проведении праздничных мероприятий по случаю Дня Победы в российских регионах, в том числе новых, будет решать главами субъектов самостоятельно. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это (вопрос празднования 9 Мая. – Прим. ред.) прерогатива глав регионов. Они принимают соответствующие решения, исходя из интересов безопасности граждан", – цитирует его "Газета.ру".

Представитель Кремля добавил, что в Москве праздничные мероприятия состоятся, парад Победы пройдет, как и планировалось.

О том, что парад Победы на Красной площади в этом году, как всегда, состоится, стало известно 3 апреля. Генеральная репетиция, как ожидается, пройдет 7 мая. В параде примут участие больше 10 тысяч военнослужащих.

Между тем в Белгородской области проводить парад не будут. Губернатор региона Вячеслав Гладков объяснил это нежеланием "провоцировать противника большим количеством скопления техники и военнослужащих". Аналогичное решение приняли власти Курской области.



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