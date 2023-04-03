Усиленные меры безопасности будут приняты при проведении парада Победы – Песков

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Усиленные меры безопасности будут приняты при организации и проведении парада Победы, который должен состояться 9 мая на Красной площади, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Разумеется, принимаются и будут приниматься усиленные меры для обеспечения безопасности", – подчеркнул он.

Пресс-секретарь главы государства также отметил, что нет никаких изменений в планах проведения парада.

Ранее российский министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что в параде Победы на Красной площади в день 78-й годовщины примут участие более 10 тысяч человек. Кроме того, на мероприятии задействуют 125 единиц вооружения и военной техники.

Позднее стало известно, что журналисты смогут получить аккредитацию только на официальном сайте Кремля. Бейдж для представителей СМИ будет действовать на генеральной репетиции 7 мая, а также непосредственно на самом параде 9 мая.



Парад Победы состоится на Красной площади 9 мая

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