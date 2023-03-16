Собянин: проект "Неизвестный герой" помогает найти утраченные имена участников ВОВ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Жителям Москвы удалось установить имена пятерых солдат Великой Отечественной войны в рамках фотопроекта "Неизвестный герой". Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

"Проект был запущен в День памяти и скорби с целью дополнить список участников войны, чьими именами можно гордиться", – пояснил мэр.

Москвичам удалось определить имена героев путем изучения военных выпусков газеты "За счастье Родины". Они сравнили одни фотографии с другими и сообщили о находке в Главархив Москвы. Среди установленных героев оказались:

майор, награжденный орденом Красной Звезды, Федор Овдиенко;

капитан, инспектор по авиации Анатолий Макушин;

капитан, заместитель командира стрелкового полка Федор Миц;

старший сержант, санитарный инструктор Ирина (Ираида) Неумывахина;

лейтенант Федор Черных.

cgam@archive.mos.ru

Оказать помощь в поиске утраченных имен участников Великой Отечественной войны может каждый. Для этого москвичам необходимо ознакомиться с фотографиями на сайте виртуального музея "Москва – с заботой об истории" и отправить имеющуюся информацию о людях на изображениях на электронный адрес

До этого Собянин принял решение о выплате ветеранам материальной помощи ко Дню Победы. Выплаты планируют произвести около 50 тысячам ветеранов. Размер материальной помощи составит от 10 до 25 тысяч рублей.



Собянин принял решение о выплате ветеранам материальной помощи ко Дню Победы

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