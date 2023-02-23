Собянин вручил знак "Почетный гражданин города Москвы" генерал-полковнику Борису Уткину

Фото: телеграм-канал ''Мэр Москвы Сергей Собянин''

Сергей Собянин 23 февраля вручил ветерану Великой Отечественной войны Борису Уткину знак "Почетный гражданин города Москвы". Об этом мэр сообщил в своем телеграм-канале.

"Фронтовику Борису Павловичу Уткину сегодня исполняется 100 лет! Для меня большая честь вручить ему в этот день знак "Почетный гражданин города Москвы", – написал он.

Как рассказал градоначальник, в начале войны Уткин был еще курсантом артиллерийского училища, уже осенью 1941 года он сражался под Волоколамском и в том же году принял участие в параде на Красной площади. Он не только оборонял Москву, но и сражался за Сталинград, принимал участие в боях Курской дуге, освобождал Венгрию и Австрию.

Борис Уткин дослужился до звания генерал-полковника. После увольнения в запас он занялся научной работой и стал почетным профессором Академии военных наук РФ.



"Борис Павлович, <...> доброго Вам здоровья! Благодарю Вас за доблесть и службу Родине", – подытожил мэр.

Ранее Сергей Собянин вручил премии Москвы 2022 года в области обеспечения безопасности. Их вручают за вклад в обеспечение комплексной безопасности столицы, а также за научные разработки, которые помогут совершенствовать данное направление. С 2011 года их удостоились 176 человек.



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