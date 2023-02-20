Собянин вручил премии Москвы в области обеспечения безопасности

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин вручил премии Москвы 2022 года в области обеспечения безопасности. Каждый год присуждается до пяти премий в размере одного миллиона рублей каждая.

Награду можно получить за вклад в обеспечение комплексной безопасности столицы, а также за научные разработки, которые помогут совершенствовать данное направление.

Если премия за достижения в этой области вручается коллективу, ее сумму делят между участниками.

Награды начали присуждать с 2011 года. Их были удостоены 176 человек. Премии 2022 года были присуждены:

сотрудникам ГСУ СК РФ по Москве – за эффективную служебную деятельность по расследованию особо важных дел и большой вклад в укрепление законности и правопорядка на территории столицы;

сотрудникам ГУ ФССП по столице – за большой вклад в организацию деятельности московских судов и обеспечение исполнения судебных решений;

сотрудникам ГУ МВД РФ по городу – за заслуги в укреплении законности и правопорядка, за эффективную работу по выявлению и раскрытию преступлений;

сотрудникам ГУ Росгвардии по Москве – за большой вклад в обеспечение охраны общественного порядка и безопасности граждан в период проведения массовых общественно-политических мероприятий;

сотрудникам УФСИН по столице – за высокие результаты в служебной деятельности и заслуги в развитии уголовно-исполнительной системы.

Ранее Собянин поздравил сотрудников и ветеранов пожарно-спасательного гарнизона Москвы с Днем спасателя.

По его словам, совершенствование инфраструктуры, закупка современной техники и специального оборудования обеспечивают развитие спасательного дела. Однако, как отметил градоначальник, главным условием эффективности работы столичных спасателей служат их мужество, профессионализм и слаженность.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!