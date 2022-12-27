Собянин поздравил столичных спасателей с профессиональным праздником

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Сергей Собянин поздравил сотрудников и ветеранов пожарно-спасательного гарнизона Москвы с Днем спасателя, отметив их профессионализм и мужество. Поздравительная телеграмма размещена на портале мэра и правительства Москвы.

"Пожарно-спасательный гарнизон Москвы – современная и эффективная служба экстренного реагирования, в составе которой порядка 14 тысяч высококвалифицированных специалистов. Это пожарные, спасатели, диспетчеры, кинологи, пилоты экстренной авиации, операторы службы "112" и другие профессионалы, для которых призвание и дело всей жизни – спасение попавших в беду", – отметил Собянин.

Мэр отметил, что в 2022 году в Москве открылась новая поисково-спасательная станция "Марьино". Кроме того, в уходящем году к дежурству приступили три новых пожарно-спасательных отряда в поселениях Марушкино, Краснопахорском и Роговском, что позволило существенно повысить безопасность акватории Москвы-реки и увеличить скорость прибытия на вызовы в ТиНАО.

По словам Собянина, совершенствование инфраструктуры, закупка современной техники и специального оборудования обеспечивают развитие спасательного дела. Однако, как отметил градоначальник, главным условием эффективности работы столичных спасателей служат их мужество, профессионализм и слаженность.

"Главные результаты вашего самоотверженного труда – спасенные жизни, ежегодное снижение числа пожаров и происшествий на воде в Москве, чувство защищенности и безопасности москвичей", – добавил Собянин.

День спасателя отмечается в России 27 декабря – в день, когда в 1990 году был основан российский корпус спасателей.

Ранее 50 московских спасателей в костюмах Дедов Морозов спустились с крыши Морозовской детской больницы, чтобы поздравить пациентов с наступающим праздником. Роли волшебников исполнили спасатели пожарно-спасательного центра, Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах и Московского авиационного центра.

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