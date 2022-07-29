Путин назначил Валентину Антропову замглавы МЧС

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Владимир Путин подписал указ о назначении Валентины Антроповой на должность заместителя главы МЧС России. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

"Назначить Антропову Валентину Викторовну заместителем министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий", – отмечается в указе президента РФ.

Документ вступил в силу с момента подписания.

Ранее в Москве задержали бывшего замглавы МЧС Андрея Гуровича. 13 июля суд заключил его под стражу до 11 сентября.

По данным ряда СМИ, бывшего замглавы МЧС обвиняют в причинении ущерба в размере 350 миллионов рублей при строительстве госпиталя для лечения пациентов с COVID-19 в Мурманской области.

25 мая Владимир Путин подписал указ об освобождении Гуровича от должности замруководителя МЧС.