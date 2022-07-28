Виктор Горемыкин назначен замглавы Минобороны России

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Владимир Путин подписал указ о назначении генерал-полковника Виктора Горемыкина заместителем главы Минобороны – начальником Главного военно-политического управления ВС РФ. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

"Назначить генерал-полковника Горемыкина Виктора Петровича заместителем министра обороны Российской Федерации – начальником главного военно-политического управления ВС РФ, освободив его от занимаемой должности", – следует из документа.

Отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания.

Ранее Владимир Путин присвоил старшему лейтенанту Александру Попову звание Героя России посмертно.

До этого глава государства присвоил воинское звание генерал-лейтенанта официальному представителю Минобороны России Игорю Конашенкову.