Путин присвоил старшему лейтенанту Попову звание Героя России посмертно

Фото: пресс-служба президента РФ/ТАСС/Алексей Дружинин

Владимир Путин присвоил старшему лейтенанту Александру Попову звание Героя России посмертно. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации старшему лейтенанту Попову Александру Николаевичу", – говорится в документе.

Как пояснили в Минобороны РФ, в ходе спецоперации на Украине под руководством Попова батальонно-тактическая группа, защищавшая позиции российских войск, дважды отразила превосходящие по численности силы противника.

В ходе боестолкновений Попов получил два ранения, несмотря на которые продолжал сражаться. В итоге его группе удалось удержать стратегически важный рубеж.

Ранее Путин наградил орденом Жукова 239-й гвардейский танковый полк. Награда была присвоена за массовый героизм, отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в ходе спецоперации на Украине.

