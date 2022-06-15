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Владимир Путин наградил орденом Жукова 239-й гвардейский танковый полк за массовый героизм в бою. Документ опубликован на портале правовой информации.

"За массовый героизм, отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите государственных интересов, наградить орденом Жукова 239-й гвардейский танковый Краснознаменный орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского Оренбургский казачий полк", – говорится в указе.

Ранее Путин назвал действия 15-й отдельной мотострелковой Александрийской бригады в специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР показательными для выполнения воинского долга. Российский лидер также пожелал бойцам крепкого здоровья и успехов.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил звезды Героев России двум участникам спецоперации. Награды получили командир штурмового авиаполка подполковник Дмитрий Литвинов и штурман истребительного авиаполка майор Виктор Дудин.