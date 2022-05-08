Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил звезды Героев России двум участникам спецоперации на Украине. Звания были присвоены указом Владимира Путина.

Награды в ходе торжественной церемонии в Национальном центре управления обороной РФ получили командир штурмового авиационного полка подполковник Дмитрий Литвинов и штурман истребительного авиационного полка майор Виктор Дудин.

"Вы достойно служите и достойно представляете вооруженные силы нового поколения, поколения тех, кто сегодня пришел на смену тем, кто в далеком 1945 году отстоял независимость и свободу нашего Отечества. Поздравляю вас от души" – сказал Шойгу.

Ранее командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлев наградил военнослужащих, которые проявили мужество и героизм в ходе спецоперации на Украине. Он вручил ордена Мужества, медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" 2-й степени, медали Жукова и "За отвагу".

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

