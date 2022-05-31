Путин поддержал предложение присвоить звание Героя России лейтенанту Цыдыпову

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Владимир Путин поддержал предложение главы Бурятии Алексея Цыденова присвоить звание Героя России лейтенанту Балдану Цыдыпову.

Военнослужащий спас 150 сослуживцев в ходе специальной операции на Украине.

До этого министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил звезды Героев России двум участникам спецоперации. Награды получили командир штурмового авиационного полка подполковник Дмитрий Литвинов и штурман истребительного авиационного полка майор Виктор Дудин.

Ранее Путин предложил увековечить память российских военных, проявивших героизм и пожертвовавших жизнями в Донбассе. Российский лидер подчеркнул, что эти люди своими действиями и своим отношением к присяге этого заслужили.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

