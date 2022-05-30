Путин присвоил 24-й отдельной бригаде спецназначения звание "гвардейской"

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Владимир Путин подписал указ о присвоении 24-й отдельной бригаде специального назначения почетного наименования "гвардейской". Документ опубликован на сайте Кремля.

"За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю присвоить <...> наименование "гвардейская", – говорится в указе.

Уточняется, что документ вступает в силу со дня его подписания.

До этого Путин присвоил почетное звание "гвардейская" 64-й отдельной мотострелковой бригаде. Президент назвал действия военных в ходе спецоперации на Украине образцовыми.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

