Путин присвоил почетные звания бригадам морской и береговой обороны

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин присвоил почетные звания гвардейских 155-й бригаде морской пехоты и 126-й бригаде береговой обороны. Соответствующие указы опубликованы на официальном портале правовой информации.

Почетные наименования присвоили за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов.

Созданная в 2009 году 155-я отдельная бригада морской пехоты дислоцируется во Владивостоке и в поселке Славянка Приморского края. Созданная в 2014 году 126-я отдельная Горловская дважды Краснознаменная ордена Суворова бригада береговой обороны дислоцируется в селе Перевальном Симферопольского района Крыма.

Ранее Путин присвоил командиру батальона ДНР "Спарта" Владимиру Жоге звание Героя РФ посмертно. Звание присвоили за героизм и мужество, проявленные при исполнении гражданского долга. Командир отдельного разведбатальона "Спарта" Вооруженных сил ДНР полковник Владимир Жога погиб во время обеспечения выхода мирного населения из Волновахи.

