Путин присвоил представителю МО РФ Конашенкову звание генерал-лейтенанта

Фото: Минобороны РФ

Владимир Путин присвоил воинское звание генерал-лейтенанта официальному представителю Минобороны России Игорю Конашенкову, сообщает ТАСС со ссылкой на указ президента РФ.

"Присвоить воинское звание генерал-лейтенанта Конашенкову Игорю Евгеньевичу", – следует из документа.

Конашенков с 2017 года возглавляет департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России, с 2015 года руководит освещением проведения военной операции России в Сирии.

Ранее Владимир Путин присвоил звание генерал-лейтенанта новому руководителю МЧС РФ Александру Куренкову.

Владимир Путин внес кандидатуру Куренкова на должность главы МЧС в Совфед 23 мая. Спустя два дня его назначили главой МЧС.

