Суд арестовал экс-замглавы МЧС Гуровича по делу о превышении должностных полномочий

20:14
Агентство "Москва"
Басманный суд Москвы принял решение арестовать бывшего заместителя главы МЧС России Андрея Гуровича по подозрению в превышении полномочий. Об этом сообщает ТАСС.
"Суд удовлетворил ходатайство ГСУ СК РФ и избрал Гуровичу меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 11 сентября", – зачитала решение судья Наталья Дударь.
При этом Гурович попросил судью о домашнем аресте. Он заявил, что имеет доступ к гостайне, в связи с чем его право на выезд из РФ ограничено до 2027 года. Также экс-замглавы МЧС указал на то, что у его супруги есть проблемы со здоровьем, из-за которых она нуждается в постоянном уходе. Он добавил, что и сам имеет ряд хронических заболеваний.
Ранее сообщалось, что Гуровича задержали в Москве. По данным ряда СМИ, бывшего замглавы МЧС обвиняют в причинении ущерба в размере 350 миллионов рублей при строительстве госпиталя для лечения пациентов с COVID-19 в Мурманской области.
Позднее стало известно, что ему вменили ущерб в 323 миллиона рублей.
Указ об освобождении Гуровича от должности замруководителя МЧС 25 мая подписал Владимир Путин.
С июня 2018 года Гурович курировал деятельность финансово-экономического департамента и департамента имущественных отношений МЧС России. Кроме того, он контролировал управление стратегического планирования и организационной работы ведомства.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: