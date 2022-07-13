Суд арестовал экс-замглавы МЧС Гуровича по делу о превышении должностных полномочий

Агентство "Москва"

Басманный суд Москвы принял решение арестовать бывшего заместителя главы МЧС России Андрея Гуровича по подозрению в превышении полномочий. Об этом сообщает ТАСС.

"Суд удовлетворил ходатайство ГСУ СК РФ и избрал Гуровичу меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 11 сентября", – зачитала решение судья Наталья Дударь.

При этом Гурович попросил судью о домашнем аресте. Он заявил, что имеет доступ к гостайне, в связи с чем его право на выезд из РФ ограничено до 2027 года. Также экс-замглавы МЧС указал на то, что у его супруги есть проблемы со здоровьем, из-за которых она нуждается в постоянном уходе. Он добавил, что и сам имеет ряд хронических заболеваний.

Ранее сообщалось, что Гуровича задержали в Москве. По данным ряда СМИ, бывшего замглавы МЧС обвиняют в причинении ущерба в размере 350 миллионов рублей при строительстве госпиталя для лечения пациентов с COVID-19 в Мурманской области.

Позднее стало известно, что ему вменили ущерб в 323 миллиона рублей.

Указ об освобождении Гуровича от должности замруководителя МЧС 25 мая подписал Владимир Путин.

С июня 2018 года Гурович курировал деятельность финансово-экономического департамента и департамента имущественных отношений МЧС России. Кроме того, он контролировал управление стратегического планирования и организационной работы ведомства.

