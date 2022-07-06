Суд арестовал двух генералов, обвиняемых в злоупотреблениях в МВД Петербурга

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Столичный суд арестовал помощника главы МВД России генерал-лейтенанта Сергея Умнова по делу о злоупотреблении полномочиями.

"Басманным районным судом города Москвы 6 июля 2022 года удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 285 ("Злоупотребление должностными полномочиями") УК РФ – Умнова Сергея до 5 сентября 2022 года", – говорится в публикации в телеграм-канале судов города.

Также был арестован второй фигурант дела, генерал-майор в отставке, бывший заместитель начальника ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Иван Абакумов. Он останется под стражей до 6 сентября.

До этого суд арестовал фигурантку дела трех генералов МВД о злоупотреблении полномочиями. Речь идет о старшем судебном приставе – начальнике отдела Левобережного отдела службы судебных приставов Невского района Санкт-Петербурга Елене Копьевой.

Ранее сообщалось, что сотрудники Следственного комитета России и управления "М" ФСБ РФ провели обыски у трех генералов МВД с целью изъятия документов и запрещенных к обороту предметов в рамках расследования уголовного дела.

Обыски прошли у генерал-лейтенанта Сергея Умнова, главы ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти Алексея Семенова и бывшего замначальника петербургского МВД Ивана Абакумова. В отношении них возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 285 Уголовного кодекса РФ.

По информации следствия, трое фигурантов дела рекомендовали местным коммерсантам пожертвовать средства в "Фонд содействия программ ГУВД Санкт-Петербурга и Ленобласти". Позже эти средства якобы бесконтрольно тратились на различные полицейские мероприятия.